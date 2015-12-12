В Ираке в результате атаки террориста-смертника погибли пять человек

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Власти Ирака заявили, что террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой атаковал пограничный пост в провинции Анбар на западе страны, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По их данным, в результате нападения пять человек погибли, еще 10 пострадали. Среди погибших значится и командир поста.

Погранпост находится примерно в 10 километрах от границы с Саудовской Аравией. Сотрудник медицинской помощи подтвердил данные о количестве погибших.

На данный момент никто не взял ответственность за совершенную атаку.