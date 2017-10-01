В Ираке погиб снайпер Охотник за игиловцами

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Ираке погиб Абу Тахсин ас-Салихи, снайпер шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», также известный как «Охотник за игиловцами».

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, снайпер утверждал, что ему удалось уничтожить 321 боевика террористической группировки ИГИЛ.

Сообщается, что Абу Тахсин получил смертельное ранение в пятницу, 29 сентября, во время боя за один из последних оплотов ИГИЛ в Ираке — населённый пункт Эль-Хавиджа на севере страны.

По словам членов «Аль-Хашд аш-Шааби», известными прозвищами погибшего были «Шейх Снайперов», «Соколиный Глаз» и «Охотник за игиловцами».