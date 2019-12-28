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В Ираке погиб американский контрактник

В Ираке погиб американский контрактник

Американский контрактник из числа гражданских погиб, несколько военнослужащих получили ранения при ракетном обстреле военной базы, расположенной рядом с городом Киркук на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили американские должностные лица.

Ранее данное агентство Reuters со ссылкой на иракскую армию информировало, что на атакованной базе, помимо американских и иракских военнослужащих, находились подразделения полиции и антитеррористических служб.

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