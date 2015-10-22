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    ​В Ираке погиб американский военнослужащий

    Это первый американец, который погиб в борьбе с боевиками ИГИЛ

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Во время операции по спасению 70 заложников в Ираке погиб американский военнослужащий.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал СNN со слов двух представителей власти на условиях конфиденциальности.

    Как говорится в сюжете телеканала, это первый американец, который погиб в борьбе с боевиками «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

    В ходе проведенной операции удалось освободить 70 заложников. Как утверждает источник, в ней принимали участие не только военнослужащие из США, но и солдаты от курдов и Ирака. Эту операцию проводили в городе Хоижа на севере Ирака. Больше никаких подробностей о событии нет.

    Стоит отметить, что операцию по освобождению заложников провели спустя месяц после того, как курды заявили о том, что исламская группировка похитила несколько десятков человек в районе Хоижа.

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