В Ираке планируется провести "малый Давос"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Багдад и руководство Всемирного экономического форума в Давосе планируют проведение в Ираке международной экономической конференции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на встрече с послами стран "большой семерки" в Ираке.

"Доктор Хайдер аль-Абади отметил, что правительство настроено серьезно и поступательно работает над реформированием экономики страны, сказав, что Ирак в настоящий момент сотрудничает с международным экономическим форумом по координации проведения малого Давоса в Ираке", — говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Он также рассказал, что для Ирака сейчас "важны скорейшие шаги, побуждающие к развитию экономики, созданию рабочих мест и привлечению инвестиций".