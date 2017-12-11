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    В Ираке отпраздновали победу над ИГ

    Десятого декабря объявлен в Ираке нерабочим днем

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Багдаде прошел военный парад и авиашоу по случаю победы над террористической организацией ИГ.

    Как передает Report, об этом сoобщает "Anadolu".

    В торжествах в "зеленой зоне" Багдада, где расположены здания правительственных учреждений и дипмиссии, приняли участие премьер-министр и командующий вооруженными силами Ирака Хайдар аль-Ибади, полномочные лица, представители дипмиссий.

    Наряду с частями ВС Ирака в параде приняли участие отряды полиции, а также ополчение "Хашди Шаби".

    Накануне глава правительства Ирака официально объявил о победе над террористами ИГ.

    Десятого декабря объявлен в Ираке нерабочим днем.

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