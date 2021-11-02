В Ираке один человек умер, 290 пострадали в результате пищевого отравления

Один человек умер, по меньшей мере 290 пострадали в результате пищевого отравления в иракской провинции Майсан, расположенной на юго-востоке страны.

Один человек умер, по меньшей мере 290 пострадали в результате пищевого отравления в иракской провинции Майсан, расположенной на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, причиной отравления стал прием пищи в одном из кафе, специализирующемся на приготовлении фалафеля (блюдо из бобовых). Отмечается, что правоохранительные органы задержали владельца заведения и шестерых человек по подозрению в причастности к инциденту.

В настоящее время проводятся необходимые лабораторные исследования для выявления источника инфекции. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывается необходимая помощь.