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    В Ираке обнаружено массовое захоронение жертв ИГ

    Захоронение было обнаружено во время рейда в одном из районов на юге города Рамади, провинция Анбар© AFP

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Военные Ирака обнаружили массовое захоронение с останками 40 жертв, убитых боевиками террористической группировки "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Представитель специализирующейся на поисках подобных могил "Организации мучеников" Амман Нури аль-Дулайми сообщил, что захоронение было обнаружено во время рейда в одном из районов на юге города Рамади, провинция Анбар. По словам аль-Дулайми, на телах были обнаружены следы от пуль.

    Рамади был освобожден от ИГ в конце 2015 года.

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