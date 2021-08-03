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В Ираке обезвредили крупную подпольную сеть террористов

В Ираке обезвредили крупную подпольную сеть террористов Крупная подпольная террористическая сеть обезврежена спецслужбами в Ираке.
Другие страны
3 августа 2021 г. 19:34
В Ираке обезвредили крупную подпольную сеть террористов

Крупная подпольная террористическая сеть обезврежена спецслужбами в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство INA со ссылкой на МВД арабской республики.

По информации ведомства, боевики были задержаны в западной провинции Анбар. Выйти на их след удалось после ареста в конце прошлого месяца в Киркуке еще одной группы экстремистов из террористической группировки "Исламское государство", которая была причастна к произошедшему 19 июля в иракской столицы Мадинат-Садр теракту. Тогда жертвами атаки, совершенной смертником перед одним из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха (Курбан-байрам), стали 30 человек и около 50 получили ранения.

Операция по обезвреживанию ячейки в Анбаре проводилась совместно контрразведкой и федеральной полицией. Позднее выяснилось, что ее члены также готовили теракты в многолюдных местах во время последнего Ид аль-Адха. Кроме того, они имеют отношение к ряду нападений на армейские патрули и формирования иракского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в 2018 году.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.

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