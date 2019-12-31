 Наверх

В Ираке объявили траур по жертвам атаки американских ВВС

В Ираке объявили траур по жертвам атаки американских ВВС

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди распорядился объявить в стране общенациональный траур по жертвам недавней атаки ВВС Соединенных Штатов по иракской территории, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В указе и.о. главы иракского кабинета, говорится, что общенациональный трехдневный траур по жертвам американской бомбардировки в районе города Эль-Каим объявляется с сегодняшнего дня.

Ранее сотни человек устроили акцию протеста у здания диппредставительства США в Багдаде. Протестующие подожгли ворота и часть стены здания посольства. В беспорядках пострадали 10 человек.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!