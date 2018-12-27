В Ираке объяснили срыв встречи премьера с президентом США

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Баку. 27 декабря REPORT.AZ/ Встреча премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Багдад не состоялась по причине разногласий во взглядах на ее организацию, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Было запланировано проведение официального приема и встречи между председателем Совета министров Аделем Абдель Махди и президентом США, однако разногласие по организации встречи привело к ее замене телефонным разговором", - говорится в заявлении пресс-службы иракского премьера.

Как отмечают в пресс-службе, А.Махди и Д.Трамп в телефонном разговоре обсудили вопросы безопасности и приказ президента США о выводе войск из Сирии. Иракский лидер пригласил президента США посетить Багдад, а Трамп, в свою очередь, пригласил Махди в Вашингтон.

Между тем, представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что президент США не смог встретиться с премьер-министром Ирака во время своего визита в Багдад из-за проблем безопасности и позднего предупреждения о намечающейся поездке.

Отметим, что президент США Дональд Трамп накануне посетил Ирак с необъявленным визитом, в рамках которой провел встречи с военными. Визит Д.Трампа в Ирак состоялся через неделю после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.