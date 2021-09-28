В Ираке нейтрализованы террористы РКК

ВС Турции нейтрализовали четырех террористов PKK в зонах операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Артиллерийские расчеты нейтрализовали 3 боевиков в зоне проведения операции Pençe-Şimşek, а в зоне Pençe-Yıldırım ударами авиации ликвидирован один террорист PKK.
В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции продолжат решительную борьбу с терроризмом в регионе.
Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.