В Ираке нейтрализованы террористы РКК

ВС Турции нейтрализовали четырех террористов PKK в зонах операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака.

ВС Турции нейтрализовали четырех террористов PKK в зонах операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Артиллерийские расчеты нейтрализовали 3 боевиков в зоне проведения операции Pençe-Şimşek, а в зоне Pençe-Yıldırım ударами авиации ликвидирован один террорист PKK.

В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции продолжат решительную борьбу с терроризмом в регионе.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.