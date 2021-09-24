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В Ираке нейтрализованы террористы РКК

В Ираке нейтрализованы террористы РКК ВВС Турции нейтрализовали двух боевиков террористической организации PKK в районе Метина на севере Ирака.
Другие страны
24 сентября 2021 г. 06:55
В Ираке нейтрализованы террористы РКК

ВВС Турции нейтрализовали двух боевиков террористической организации PKK в районе Метина на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Анкара продолжит решительную операцию по ликвидации террористов, отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке İraqda terrorçular zərərsizləşdirilib

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