В Ираке нейтрализованы террористы РКК

ВВС Турции нейтрализовали двух боевиков террористической организации PKK в районе Метина на севере Ирака.

ВВС Турции нейтрализовали двух боевиков террористической организации PKK в районе Метина на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Анкара продолжит решительную операцию по ликвидации террористов, отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.