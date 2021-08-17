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В Ираке нейтрализованы 8 террористов РКК

В Ираке нейтрализованы 8 террористов РКК Турецкие силы безопасности за последние сутки нейтрализовали восьмерых террористов РКК на севере Ирака.
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17 августа 2021 г. 06:50
В Ираке нейтрализованы 8 террористов РКК

Турецкие силы безопасности за последние сутки нейтрализовали восьмерых террористов РКК на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявило Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, удары нанесены по позициям боевиков в регионе Метина.

Отмечается, что ликвидированные террористы ранее устроили подрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего погибли турецкие военнослужащие.

В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции со всей решимостью будут продолжать антитеррористические операции на севере Ирака.

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