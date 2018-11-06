В Ираке найдено более 200 массовых захоронений жертв ИГ

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В регионах Ирака, очищенных от террористов ИГ, обнаружено свыше 200 массовых захоронений.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в совместном докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Миссии организации по оказанию содействия Ираку (UNAMI).

Эксперты ООН на основании информации иракских властей задокументировали 202 массовых захоронения в провинциях Мосул, Киркук, Салахаддин, Аль-Анбар и на западе Ирака.

В захоронениях обнаружены тела женщин, детей, стариков, людей с ограниченными возможностями и сотрудников сил безопасности Ирака.

Эксперты предполагают, что в указанных регионах может находиться еще множество могил.

Авторы доклада напоминают, что террористы ИГ в 2014-2017 годах захватили большую территорию в Ираке.