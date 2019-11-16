​В Ираке ликвидировали двоих главарей ИГ

Сотрудники силовых структур Ирака ликвидировали к северу от Багдада двух местных главарей террористической группировки “Исламское государство”.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил новостной портал Baghdad Al Youm со ссылкой на иракское МВД.

По информации ведомства, в операции против боевиков участвовали силы Федерального агентства по разведке и расследованиям при МВД. Разыскиваемые террористы были обнаружены и уничтожены в районе Эр-Рияд провинции Киркук.

Кроме того, в западной провинции Анбар военная разведка предотвратила теракт в одной из мечетей. Атаку во время пятничной молитвы в районе города Хит должен был совершить смертник. Спецслужбам удалось перехватить взрывчатку и гранату, которые террористы намеревались использовать при нападении.