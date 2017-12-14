 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Ираке казнены 38 осужденных за терроризм

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Иракские власти привели в исполнение смертный приговор 38 осужденным за терроризм. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство юстиции Ирака.

    Как заявило ведомство, казнь состоялась после окончательного подтверждения приговоров и одобрения руководством республики.

    Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны в Ираке против террористической группировки "Исламское государство".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi