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    В Ираке казнены 12 человек по обвинению в терроризме

    Казни совершены спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Хайдер аль-Абади призвал к скорейшему исполнению приговоров

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Ираке приведены в исполнение 12 смертных приговоров в отношении обвиняемых в террористической деятельности, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "В соответствии с указом премьера Хайдера аль-Абади приговоры в отношении 12 обвиняемых в терроризме были приведены в исполнение", - говорится в сообщении правительства Ирака.

    Отметим, что казни были совершены спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Хайдер аль-Абади призвал к скорейшему исполнению приговоров.

    Все казненные были признаны виновными в похищении и убийстве семерых сотрудников служб безопасности Ирака. 

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