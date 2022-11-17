В Ираке из-за взрыва баллонов с газом обрушились три здания, есть жертвы

В иракской Сулеймании взорвались баллоны с газом, в результате обрушились три здания, известно об одном погибшем и не менее 15 раненых.

В иракской Сулеймании взорвались баллоны с газом, в результате обрушились три здания, известно об одном погибшем и не менее 15 раненых.

Как передает Report , об этом сообщает местный телеканал Zagros news.

Предварительно установлено, что причиной аварии стал взрыв баллона со сжиженным газом, который был установлен на крыше трехэтажного дома.

"В результате взрыва рухнуло три дома, повреждено несколько автомобилей, число пострадавших не менее 20 человек, помимо гибели как минимум одного человека, сообщается о людях, попавших под завалы", - сообщает телеканал, ссылаясь на слова очевидцев.

На месте работают не менее десяти бригад экстренных служб.

В отделении неотложной помощи Сулеймании сообщили, что в больницы поступило от 12 до 15 раненых.