В Ираке из тюрьмы сбежали террористы ИГ

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Из тюрьмы в городе Сулеймания в иракском Курдистане сбежал 21 заключенный, большинство из них — члены террористической организации "Исламское государство"
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на курдские службы безопасности.
Сообщается, что 15 из них уже были пойманы, местонахождение еще шестерых в настоящее время неизвестно.
То, как заключенным удалось совершить побег из укрепленной тюрьмы Соса в Сулеймании не уточняется.
Tural AsadiАвтор новости