В Ираке из тюрьмы сбежали террористы ИГ

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Из тюрьмы в городе Сулеймания в иракском Курдистане сбежал 21 заключенный, большинство из них — члены террористической организации "Исламское государство"

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на курдские службы безопасности.

Сообщается, что 15 из них уже были пойманы, местонахождение еще шестерых в настоящее время неизвестно.

То, как заключенным удалось совершить побег из укрепленной тюрьмы Соса в Сулеймании не уточняется.