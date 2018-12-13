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    В Ираке из тюрьмы сбежали террористы ИГ

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Из тюрьмы в городе Сулеймания в иракском Курдистане сбежал 21 заключенный, большинство из них — члены террористической организации "Исламское государство"

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на курдские службы безопасности.

    Сообщается, что 15 из них уже были пойманы, местонахождение еще шестерых в настоящее время неизвестно.

    То, как заключенным удалось совершить побег из укрепленной тюрьмы Соса в Сулеймании не уточняется.

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