В Ираке из плена освободили около 25 россиянок с детьми

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Власти Ирака вызволили из плена отрядов ополчения около 25 российских женщин с детьми и поместили их в женскую тюрьму Багдада, где они будут дожидаться суда.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни и рабочей группы по поиску и возвращению на родину российских детей и женщин из зоны ближневосточного конфликта Хеда Саратова.

"Сегодня буквально мы получили информацию, что 25 женщин с детьми перевезли из Мосула, где они находились в плену вооруженных формирований "Хашд-аль-Шааби", в официальную тюрьму Багдада", - отметила Саратова.

По ее словам, в плену они содержались с малолетними детьми "в нечеловеческих условиях".

"К счастью они освобождены, в тюрьме хотя бы условия содержания другие, и теперь российская сторона может отслеживать их судьбу. Они должны предстать перед иракским судом, который установит степень вины этих женщин", - отметила Саратова.

Она подчеркнула, что по неофициальной информации, в руках различных военизированных формирований находятся еще десятки женщин, вдовы боевиков ИГ, плененные после освобождения сирийских и иракских городов.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.