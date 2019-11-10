В Ираке итальянские военные пострадали при взрыве

Пятеро итальянских военнослужащих получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает в воскресенье Генеральный штаб итальянского министерства обороны.

Военные находились в составе миссии по обучению сил безопасности Ирака борьбе против террористических группировок.

Пятерым пострадавшим военным была сразу же оказана помощь. Их эвакуировали и доставили в больницу вертолеты США. Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни вне опасности.

Их родственники оповещены о случившемся.