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В Ираке итальянские военные пострадали при взрыве

В Ираке итальянские военные пострадали при взрыве

Пятеро итальянских военнослужащих получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает в воскресенье Генеральный штаб итальянского министерства обороны.

Военные находились в составе миссии по обучению сил безопасности Ирака борьбе против террористических группировок.

Пятерым пострадавшим военным была сразу же оказана помощь. Их эвакуировали и доставили в больницу вертолеты США. Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни вне опасности.

Их родственники оповещены о случившемся.

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