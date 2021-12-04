В Ираке и Сирии нейтрализованы 4 террориста

В ходе операций ВС Турции на севере Ирака и Сирии нейтрализованы четыре террориста.

В ходе операций ВС Турции на севере Ирака и Сирии нейтрализованы четыре террориста.

Как передает Report, об этом заявляет министерство национальной обороны Турции.

Три террориста РКК были нейтрализованы на севере Ирака: два - авиаударом в зоне проведения операции Pençe Yıldırım и еще один - ударом БПЛА при координации с Разведывательной организацией Турции (MİT) в районе Зап.

Еще один боевик YPG (боевое сирийское крыло РКК) нейтрализован на севере Сирии бойцами турецкого спецназа. Боевик готовил нападение на зону проведения операции "Источник мира", говорится в сообщении ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.