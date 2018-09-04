В Ираке десять человек погибли при атаке террористов

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Десять человек погибли в деревне провинции Киркук на севере Ирака в результате нападения террористов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Rudaw.

Группа террористов ИГИЛ атаковала Абу Шахир в Киркуке в понедельник, в результате погибли 10 человек.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за произошедшее, однако сообщается, что в регионе действуют "спящие" ячейки террористической группировки ИГИЛ.