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    В Ираке десять человек погибли при атаке террористов

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Десять человек погибли в деревне провинции Киркук на севере Ирака в результате нападения террористов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Rudaw.

    Группа террористов ИГИЛ атаковала Абу Шахир в Киркуке в понедельник, в результате погибли 10 человек.

    Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за произошедшее, однако сообщается, что в регионе действуют "спящие" ячейки террористической группировки ИГИЛ.

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