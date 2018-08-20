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    В Ираке более тысячи человек пострадали из-за загрязнения питьевой воды

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Более тысячи человек пострадали из-за загрязнения питьевой воды в провинции Басра на юго-востоке Ирака.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя управления общественного здравоохранения Зияда Тарека.

    "Число человек, заразившихся этими бактериями, достигло более чем 1000, большинство из них получили лечение", - заявил Тарек.

    Он добавил, что случаи заражения бактериями были зарегистрированы в ряде районов провинции, это было вызвано загрязнением воды в Басре.

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