В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу

Несколько ракет были выпущены в пятницу по военной базе рядом с городом Киркук на севере Ирака, где размещается контингент США.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на иракскую армию.

По его данным, помимо американских и иракских военнослужащих на базе находились подразделения полиции и антитеррористических служб. Официальные источники не сообщали о пострадавших. При этом телеканал Sky News Arabia со ссылкой на очевидцев информировал, что один полицейский получил ранения.

Как передает Reuters, неподалеку от базы была обнаружена пусковая установка, из которой, предположительно, могли быть выпущены ракеты.