В Ираке американские пилоты расстреляли по ошибке семь иракских силовиков

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Вертолет вооруженных сил США обстрелял по ошибке автомобили сил безопасности в районе Эль-Багдади в иракской провинции Эль-Анбар, погибли семь человек, еще 11 получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала "Ас-Сумария", под обстрел попали глава местной полиции, а также глава администрации, которые направлялись на встречу с шейхом местного племени.

В то же время в заявлении командования объединенных антитеррористических сил Ирака говорится, что в данном районе проводилась спецоперация по поимке террориста при поддержке с воздуха сил международной коалиции. Уже после завершения операции неизвестный бросил гранату в силовиков из расположенного рядом дома, после чего произошло боестолкновение.

На обратном пути было "замечено скопление вооруженных людей, нахождение которых не было заранее согласовано, по ним был отрыт огонь из вертолетов поддержки сил безопасности".

Объединенное командование коалиции поручило провести расследование случившегося.