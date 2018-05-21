Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "В Ираке 4 партии создадут коалиционное правительство".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал пресс-секретарь Национального союза "Хикмет" Мухаммед Джемиль Майяхи.

"В течение 72 часов будет объявлено коалиционное правительство, состоящее из организаций "Саирун", "Фатх", "Насир" и Национального союза "Хикмет", - подчеркнул он.

Напомним, что парламентские выборы в Ираке прошли 12 мая. Парламент Ирака состоит из 328 депутатов. Распространилась информация, что в парламент избрано 3 туркмена. Они заявили, что результаты выборов были фальсифицированы. Коалиция "Государство закона" во главе с экс-премьером Нури Аль-Малики также заявила о фальсификации результатов выборов и потребовала проведения повторных выборов.