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В Ираке 30 человек погибли при взрыве террориста-смертника

В Ираке 30 человек погибли при взрыве террориста-смертника Взрыв на рынке в Багдаде 19 июля устроил террорист-смертник, число жертв и пострадавших, по уточненным данным, превысило 80 человек.
Другие страны
20 июля 2021 г. 17:28
В Ираке 30 человек погибли при взрыве террориста-смертника

Взрыв на рынке в Багдаде 19 июля устроил террорист-смертник, число жертв и пострадавших, по уточненным данным, превысило 80 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба органов безопасности Ирака.

"Взрыв в районе Мадинат ас-Садр осуществил террорист-смертник, на теле которого было закреплено взрывное устройство", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 30 человек, более 50 пострадали.

В понедельник вечером СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр на востоке иракской столицы. По приведенным ранее данным, в результате нападения погибли около 30 человек, 47 получили ранения. Иракские силовики заявили, что на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.

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Версия на азербайджанском языке İraqda terrorçu-kamikadzenin özünü partlatması nəticəsində 30 nəfər ölüb

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