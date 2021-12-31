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В Ираке 20 человек из одной семьи нашли убитыми

В Ираке 20 человек из одной семьи нашли убитыми Двадцать человек из одной семьи обнаружены убитыми в доме в иракской провинции Бабиль.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 18:16
В Ираке 20 человек из одной семьи нашли убитыми

Двадцать человек из одной семьи обнаружены убитыми в доме в иракской провинции Бабиль.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении командования операциями ВС Ирака в провинции, которое приводит агентство INA.

"Силы безопасности выполняли действия в отношении разыскиваемых лиц, укрывавшихся в доме, хозяин которого открыл стрельбу по силам безопасности, ранив двоих военных. Силы безопасности из спецназа, имея судебное разрешение, окружили дом, хозяин которого отказался сдаваться. После того, как они вошли в дом, они нашли убитыми 20 членов его семьи, находившихся в нем", - сообщается в информации.

По информации ряда иракских СМИ, в четверг мужчина, находящийся в розыске по обвинению в терроризме, застрелил в доме членов своей семьи, среди которых были женщины и дети, после чего покончил с собой.

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