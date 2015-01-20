В Ираке 13 детей казнили за просмотр футбольного матча

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" (ИГ) казнили 13 подростков, которые смотрели матч Кубка Азии по футболу между сборными Ирака и Иордании (1:0) в иракском городе Мосул.

Идеологи организации посчитали, что просмотр спортивной игры является преступлением, которое должно караться смертью. Экстремисты обвинили 13 детей в нарушении религиозных законов, после чего подростки были расстреляны из пулемета, сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.

Кубок Азии по футболу 2015 проходит в Австралии. Турнир стартовал 9 января и закончится 31 января. Действующим обладателем титула является сборная Японии.