 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Иордании взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие

    Взрыв произошел в районе Рукбан напротив лагеря сирийских беженцев

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На границе Иордании и Сирии взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли несколько иорданских военных, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. 

    "В 5:30  заминированный автомобиль взорвался в районе Рукбан напротив лагеря сирийских беженцев, в результате были убиты или ранены несколько иорданских солдат", - говорится в заявлении военных. 

    Две недели назад пять сотрудников иорданского разведывательного управления погибли в результате вооруженного нападения на лагерь палестинских беженцев на окраине иорданской столицы Аммана.

    До этого подобные нападения были редки в Иордании, которая является ключевым участником возглавляемой США коалиции против экстремистской группировки "Исламское государство". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi