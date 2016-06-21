​В Иордании взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На границе Иордании и Сирии взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли несколько иорданских военных, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"В 5:30 заминированный автомобиль взорвался в районе Рукбан напротив лагеря сирийских беженцев, в результате были убиты или ранены несколько иорданских солдат", - говорится в заявлении военных.

Две недели назад пять сотрудников иорданского разведывательного управления погибли в результате вооруженного нападения на лагерь палестинских беженцев на окраине иорданской столицы Аммана.

До этого подобные нападения были редки в Иордании, которая является ключевым участником возглавляемой США коалиции против экстремистской группировки "Исламское государство".