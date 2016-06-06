​В Иордании совершено нападение на лагерь беженцев, убиты сотрудники спецслужб 

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В результате нападения, совершенного на лагерь палестинских беженцев в Иордании в Бека, убиты 5 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило BBC.

Отмечается, что многие из убитых были сотрудниками спецслужб Иордании.

Представители власти назвали этот акт "террористическим нападением".

По словам официального представителя правительства Иордании Мухаммеда аль-Мумани, цель нападавших заключалась в атаке управления спецслужб, расположенного на территории одного из крупнейших лагерей палестинских беженцев в Иордании.

В данном лагере разместились палестинцы, бежавшие во время войны 1967 года из сектора Газа и западного берега реки Иордан.

Бека считается одним из крупнейших лагерей беженцев, созданных в 1968 году.