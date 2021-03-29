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В Иордании продлили комендантский час

В Иордании продлили комендантский час В Иордании продлили комендантский часПравительство Иордании приняло решение продлить до 15 мая карантинные ограничения из-за роста числа подданных, заразившихся коронавирусом.
Другие страны
29 марта 2021 г. 01:55
В Иордании продлили комендантский час

В Иордании продлили комендантский часПравительство Иордании приняло решение продлить до 15 мая карантинные ограничения из-за роста числа подданных, заразившихся коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Аммане госминистр по делам СМИ Сахер Дудин.

По его словам, введенный властями 25 февраля комендантский час будет действовать без изменений: с 18:00 до 06:00 - для предприятий и организаций, с 19:00 до 06:00 - для населения. Сохраняется в силе всеобщий локдаун по пятницам, в выходной день.

"В соответствии с директивой короля Абдаллы II правительство уделяет охране здоровья подданных первостепенное внимание", - заявил чиновник. При этом он отметил, что ситуация в клиниках, куда поступают инфицированные коронавирусом, остается крайне сложной. "Число госпитализированных пациентов растет, и свободных мест в отделениях интенсивной терапии становится все меньше, - подчеркнул он. - Статистические данные свидетельствуют, что мы по-прежнему остаемся на опасном рубеже".

По сведениям госминистра, за сутки были выявлены 7 183 случая заражения, 82 пациента с коронавирусом умерли. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в столице Аммане и ее окрестностях - 3 196, далее следуют провинции Ирбид (1 317) и Эль-Балка (511). За сутки ПЦР-тестирование прошли 43 615 иорданцев, при этом положительный результат зафиксирован у 16,47%.

Дудин отметил, что число подданных, записавшихся с 13 января на вакцинацию, увеличилось до 840 тыс. К настоящему моменту по две прививки сделали 88 тыс. иорданцев, а по одной - 287 тыс.

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Версия на азербайджанском языке İordaniyada komendant saatının vaxtı uzadıldı

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