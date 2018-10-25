В Иордании при затоплении автобуса погибли десять школьников

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Десять человек погибли, 11 пострадали в автобусе, который оказался на пути потоков воды в районе Мертвого моря в Иордании после проливных дождей.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство Ammon News.

Отмечается, что группа из 44 человек поехала на школьную экскурсию, среди них были 37 школьников и 7 сопровождающих.

Ранее газета al-Ghad со ссылкой на источник в гражданской обороне Иордании писала, что не менее 20 школьников пропали без вести. По ее данным, автобус со школьниками находился в пересохшем русле реки Зарка Маин, когда внезапно начался ливень. На место происшествия направился премьер-министр королевства. В поисках задействованы вертолеты.

Мощные ливни обрушились в четверг на Сирию, Ливан и Иорданию.