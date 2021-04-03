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В Иордании предотвратили попытку госпереворота

В Иордании предотвратили попытку госпереворота В Аммане арестован член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и бывший советник короля Абдаллы II, экс-министр финансов Бассам Авадалла.
Другие страны
3 апреля 2021 г. 23:04
В Иордании предотвратили попытку госпереворота

В Аммане арестован член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и бывший советник короля Абдаллы II, экс-министр финансов Бассам Авадалла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Иорданское агентство Петра.

В сообщении указывается, что еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности".

В свою очередь панарабский телеканал "Аль-Маядин" передал о раскрытии в Аммане "заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II". По его данным, под домашним арестом находится бывший наследный принц Хамза бен Хусейн и несколько высокопоставленных офицеров.

Отметим, что Иорданское агентство Петра не подтверждает данную информацию о домашнем аресте бывшего наследного принца.

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Версия на азербайджанском языке İordaniyada dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısı alındı

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