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    В Иордании предотвращен теракт ИГ против мирного населения

    Боевики ИГ планировали атаки на гражданские и военные объекты с целью дестабилизации национальной безопасности в стране

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Иордании провели операцию в Ирбиде на севере страны и предотвратили теракт, который готовила террористическая группировка "Исламское государство" против гражданского населения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Боевики ИГ планировали "атаки на гражданские и военные объекты с целью дестабилизации национальной безопасности" в стране.

    Отметим, что ранее службы безопасности Иордании уничтожили семь боевиков во время антитеррористического рейда в Ирбиде.

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