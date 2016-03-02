В Иордании предотвращен теракт ИГ против мирного населения

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Иордании провели операцию в Ирбиде на севере страны и предотвратили теракт, который готовила террористическая группировка "Исламское государство" против гражданского населения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Боевики ИГ планировали "атаки на гражданские и военные объекты с целью дестабилизации национальной безопасности" в стране.

Отметим, что ранее службы безопасности Иордании уничтожили семь боевиков во время антитеррористического рейда в Ирбиде.