В Иордании около 1,7 тыс. туристов эвакуировали из Петры из-за наводнения

По меньшей мере 1 700 туристов были эвакуированы из археологического комплекса Петра в Иордании после внезапно начавшегося наводнения.

По меньшей мере 1 700 туристов были эвакуированы из археологического комплекса Петра в Иордании после внезапно начавшегося наводнения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила вещательная корпорация BBC.

Мощные ливни привели к резкому повышению уровня воды и частичному затоплению древнего города.

В 2018 году в результате наводнения в Петре погибли более 20 туристов.

Археологический комплекс Петра расположен в скалах на юго-западе Иордании. По данным археологов, древний город был основан в III веке до н. э. и являлся столицей Набатейского царства. Многочисленные гробницы и храмы города высечены прямо в скальном массиве.