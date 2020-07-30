В Иордании более 700 человек госпитализированы из-за шаурмы

В Иордании больше 700 человек отравились в ресторане с некачественной шаурмой.
Как передает Report, об этом сообщает издание Petra.
В минздраве королевства пояснили, что на кухне заведения не работал охлаждающий блок, а блюда готовили без соблюдения должных мер безопасности.
Министр здравоохранения страны Саада Джабера заявил, что состояние большинства пострадавших остается нормальным, но погиб пятилетний ребенок.
По предварительным данным, сотни людей оказались в больницах из-за испорченного соуса. Ресторан на время проведения следственных мероприятий закрыли.