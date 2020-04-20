В Иордании 5 человек погибли при взрыве гранаты в жилом доме

По меньшей мере пять человек, включая четверых детей, погибли в результате взрыва ручной гранаты в жилом доме в городе Аль-Мафрак на севере Иордании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Al-Rai со ссылкой на представителя местных органов безопасности.

Согласно источнику газеты, взорвалась граната, оказавшаяся среди товаров, собранных с целью продажи. Сообщается, что жертвами взрыва стала мать и четверо детей.

Отмечается, что местные органы безопасности начали расследование произошедшего.