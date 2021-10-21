В интернет-голосовании на местных выборах в Эстонии победила правящая партия

Праволиберальная Партия реформ набрала наибольшее число голосов в ходе интернет-голосования на выборах в местные самоуправления 17 октября.

Праволиберальная Партия реформ набрала наибольшее число голосов в ходе интернет-голосования на выборах в местные самоуправления 17 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил портал ERR на основании данных Государственной службы по организации выборов.

По его информации, в общей сложности через интернет на выборах свой голос отдали 263 566 человек, что стало рекордом. Наибольшее число голосов - 64 459 - получила возглавляющая правящую коалицию Партия реформ. Второй участник правящей коалиции Центристская партия заняла второе место в ходе интернет-голосования, получив 42 748 голосов. Далее идут консервативная партия "Отечество" (25 804 голосов), Консервативная народная партия (24 232), либеральная партия "Эстонии 200" (23 514) и социал-демократическая партия (17 293).

Напомним, что 17 октября в Эстонии прошли муниципальные выборы.