О нас
Report Georgia
Аудио новости

В интернет-голосовании на местных выборах в Эстонии победила правящая партия

В интернет-голосовании на местных выборах в Эстонии победила правящая партия Праволиберальная Партия реформ набрала наибольшее число голосов в ходе интернет-голосования на выборах в местные самоуправления 17 октября.
Другие страны
21 октября 2021 г. 02:54
В интернет-голосовании на местных выборах в Эстонии победила правящая партия

Праволиберальная Партия реформ набрала наибольшее число голосов в ходе интернет-голосования на выборах в местные самоуправления 17 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил портал ERR на основании данных Государственной службы по организации выборов.

По его информации, в общей сложности через интернет на выборах свой голос отдали 263 566 человек, что стало рекордом. Наибольшее число голосов - 64 459 - получила возглавляющая правящую коалицию Партия реформ. Второй участник правящей коалиции Центристская партия заняла второе место в ходе интернет-голосования, получив 42 748 голосов. Далее идут консервативная партия "Отечество" (25 804 голосов), Консервативная народная партия (24 232), либеральная партия "Эстонии 200" (23 514) и социал-демократическая партия (17 293).

Напомним, что 17 октября в Эстонии прошли муниципальные выборы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
15 октября 2021 г. 08:38
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
Ко Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
ФотоКо Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
14 октября 2021 г. 10:19
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Пожар в торговых объектах в центре Баку потушен
ФотоПожар в торговых объектах в центре Баку потушен
16 октября 2021 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi