В интернет-голосовании на местных выборах в Эстонии победила правящая партия

Праволиберальная Партия реформ набрала наибольшее число голосов в ходе интернет-голосования на выборах в местные самоуправления 17 октября.
По его информации, в общей сложности через интернет на выборах свой голос отдали 263 566 человек, что стало рекордом. Наибольшее число голосов - 64 459 - получила возглавляющая правящую коалицию Партия реформ. Второй участник правящей коалиции Центристская партия заняла второе место в ходе интернет-голосования, получив 42 748 голосов. Далее идут консервативная партия "Отечество" (25 804 голосов), Консервативная народная партия (24 232), либеральная партия "Эстонии 200" (23 514) и социал-демократическая партия (17 293).
Напомним, что 17 октября в Эстонии прошли муниципальные выборы.