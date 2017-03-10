В Ингушетии задержали шестерых сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Ингушетии задержаны 6 сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом МВД по республике по "делу Долиева".

Как передает Report, возбуждено уголовное дело.

Как сообщил руководитель региона Юнус-Бек Евкуров на первом совместном заседании СПЧ и Совета при главе Ингушетии по развитию гражданского общества и правам человека, по этому происшествию ведется разбирательство, "6 человек задержано, арестовано и находятся под следствием".

Ранее стало известно, что сотрудники МВД летом 2016 года применили физическую силу в отношении 50-летнего Магомеда Долиева и 39-летней Марем Точиевой, требуя признания в разбойном нападении на банк, после чего Долиев скончался.