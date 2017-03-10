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    В Ингушетии задержали шестерых сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом

    Возбуждено уголовное дело

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Ингушетии задержаны 6 сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом МВД по республике по "делу Долиева".

    Как передает Report, возбуждено уголовное дело.

    Как сообщил руководитель региона Юнус-Бек Евкуров на первом совместном заседании СПЧ и Совета при главе Ингушетии по развитию гражданского общества и правам человека, по этому происшествию ведется разбирательство, "6 человек задержано, арестовано и находятся под следствием".

    Ранее стало известно, что сотрудники МВД летом 2016 года применили физическую силу в отношении 50-летнего Магомеда Долиева и 39-летней Марем Точиевой, требуя признания в разбойном нападении на банк, после чего Долиев скончался.

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