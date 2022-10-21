В Индонезии заявили о готовности Джакарты организовать встречу Путина и Байдена на G20

Власти Индонезии будут рады выступить в качестве организаторов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите «большой двадцатки» в случае очного присутствия лидеров двух государств на форуме.

Власти Индонезии будут рады выступить в качестве организаторов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите «большой двадцатки» в случае очного присутствия лидеров двух государств на форуме.

Как передает Report, об этом заявил индонезийский посол в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.

По его словам, у Джакарты есть опыт проведения подобных мероприятий.

«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия», - пояснил дипломат.

Как указал посол Индонезии, возможные переговоры Путина и Байдена не обязательно приведут к немедленному решению, но могут способствовать диалогу в целом.

«Президент Индонезии (Джоко Видодо) лично приезжал в Москву, чтобы пригласить Россию к участию в саммите. Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения — но мы имеем исключительное право приглашать дополнительных участников как принимающая страна», — подчеркнул посол.