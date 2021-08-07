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В Индонезии заявили, что Sinovac снижает риск летального исхода на 95%

В Индонезии заявили, что Sinovac снижает риск летального исхода на 95% Проведенные в Индонезии исследования показали, что вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac снижает риск летального исхода при заражении коронавирусом на 95%.
Другие страны
7 августа 2021 г. 13:19
В Индонезии заявили, что Sinovac снижает риск летального исхода на 95%

Проведенные в Индонезии исследования показали, что вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac снижает риск летального исхода при заражении коронавирусом на 95%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу газета The Straits Times.

"Вакцина CoronaVac на 85% продемонстрировала эффективность для снижения риска возникновения симптоматичных заболеваний при заражении коронавирусом, препарат также на 92% защищает от необходимости госпитализации", - говорится в исследовании Минздрава страны.

Кроме того, препарат, по данным индонезийских экспертов, на 95% снижает риск летального исхода.

Исследование проводилось среди пожилых пациентов в Джакарте, которая является одним из главных очагов эпидемии.

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