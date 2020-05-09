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В Индонезии зарегистрировали рекордное число заражения COVID-19

​В Индонезии зарегистрировали рекордно высокое число новых случаев кор

За сутки в Индонезии выявлено 533 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с момента обнаружения первого инфицированного в начале марта. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Минздрава Ахмад Юрианто во время онлайн-конференции.

По его словам, "за минувшие сутки в стране было подтверждено 553 новых инфицированных, общее число достигло 13 645". Представитель ведомства отметил, что "за день 16 пациентов умерли, всего за время пандемии зафиксировано 959 летальных исходов".

Он также сообщил, что "почти 2,6 тыс. человек выздоровели и покинули больницы".

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