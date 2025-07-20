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В Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту

В Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром с 280 людьми на борту.
Другие страны
20 июля 2025 г. 16:56
В Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту

У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром под названием Barselona VA с 280 людьми на борту.

Как передает Report, об этом сообщает The U.S. Sun.

Согласно информации, несколько десятков людей, предположительно, оказались в ловушке. По данным издания, на борту началась паника после того, как с нижних палуб начал валить густой черный дым. На кадрах из соцсетей видно, как пассажиры кричат и просят о помощи, некоторые прыгают за борт.

По предварительным данным, в результате инцидента погибло по меньшей мере три человека. 150 пассажиров удалось эвакуировать, судьба примерно 130 человек пока неизвестна.

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