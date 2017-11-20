В Индонезии задержан спикер парламента по подозрению в хищении денег

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Индонезийская комиссия по борьбе с коррупцией задержала спикера парламента Сетию Нованто по подозрению в хищении около 170 млн долларов из госбюджета, сообщает Report cо ссылкой на издание Straits Times.

По данным издания, чиновник является одним из фигурантов дела о хищении бюджетных средств, предназначавшихся для запущенного в 2009 году государственного проекта по внедрению в стране новых удостоверений личности.

Антикоррупционное ведомство совершило рейд в дом чиновника на прошлой неделе, однако Нованто не было дома. Власти обнаружили спикера на следующий день, после того как он попал в ДТП на своем автомобиле. Нованто был направлен из частной клиники в государственную больницу для обследования. Врачи признали, что состояние политика не требует госпитализации и 19 ноября он был доставлен в здание комиссии в инвалидном кресле для допроса.

По данным издания, первое слушание по делу Нованто назначено на 30 ноября.