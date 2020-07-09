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В Индонезии за сутки свыше 2 тыс. заразились COVID-19

В Индонезии за сутки свыше 2 тыс. заразились COVID-19 За сутки из-за коронавируса скончались 58 человек
Другие страны
9 июля 2020 г. 14:04
В Индонезии за сутки свыше 2 тыс. заразились COVID-19

Суточный прирост случаев COVID-19 в Индонезии впервые с начала эпидемии составил более 2-х тысяч, в общей сложности заразились свыше 70 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки было зафиксировано 2 657 случаев инфицирования. В общей сложности в Индонезии выявлено 70 736 случаев коронавируса, число летальных исходов составляет 3 417 (+58 за сутки). Отмечается, что излечились в общей сложности свыше 32 тысяч заболевших.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada COVID-19 ilə bağlı rekord qeydə alındı

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