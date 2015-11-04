​В Индонезии за пять месяцев сгорело более двух миллионов гектаров леса

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ За последние пять месяцев в Индонезии дотла выгорело более двух миллионов гектаров площади леса.

Как передает Report со ссылкой на Today Online, соответствующие данные обнародовало Национальное космическое и авиационное агентство.

Cогласно спутниковым данным, собранным в период с 21 июня по 20 октября нынешнего года, в пепел превратилось 2,089,911 га леса.

По словам официального представителя ведомства Парвати Софана, площадь выжженного леса будет расти, поскольку пожары продолжают бушевать, особенно на Калимантане и Суматре. Кроме того, спутник не смог просканировать участки, которые покрыты толстым слоем дыма. Сбор данных продолжается. Они будут обновляться каждые десять дней.