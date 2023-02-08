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В Индонезии взяли в заложники пилота и пассажиров самолета авиакомпании Susi Air

В Индонезии взяли в заложники пилота и пассажиров самолета авиакомпании Susi Air Новозеландский пилот самолета индонезийской авиакомпании Susi Air и пять его пассажиров взяты в заложники боевиками в индонезийской провинции Западное Папуа.
Другие страны
8 февраля 2023 г. 04:37
В Индонезии взяли в заложники пилота и пассажиров самолета авиакомпании Susi Air

Новозеландский пилот самолета индонезийской авиакомпании Susi Air и пять его пассажиров взяты в заложники боевиками в индонезийской провинции Западное Папуа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

По его словам, правительство осведомлено о ситуации и сотрудники посольства Новой Зеландии в Индонезии работают над этим делом.

"Они еще не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведется", - сказал Хипкинс в эфире радиостанции Radio New Zealand.

В МИД Новой Зеландии заявили, что оказывают консульскую поддержку семье пилота, но от дальнейших комментариев воздержались, сославшись на закон о конфиденциальности.

Также сообщается, что военное крыло сепаратистской организации "Движение за свободное Папуа" (в Индонезии считается террористической структурой - ред.) - Национально-освободительная армия Западного Папуа - взяло на себя ответственность за нападение, заявив, что пилот не будет освобожден до тех пор, пока индонезийское правительство не признает независимость региона.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada “Susi Air” təyyarəsinin pilotu və sərnişinləri girov götürülüb

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